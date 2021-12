Ônibus deixam de circular no final de linha de Águas Claras

Os ônibus pararam de circular pelo fim de linha do bairro de Águas Claras, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 24. De acordo com Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, um coletivo foi incendiado por volta das 14h30 no local. "Já mudamos o ponto do final de linha, estamos avaliando ainda a situção", disse.

A Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom) confirmou a informação e disse ainda que não houve feridos no ato.

Conforme a Stelecom, houve uma manifestação de moradores no local devido a morte de uma mulher no bairro, no sábado, 22. Equipes da 3ª CIPM foram encaminhadas ao local por conta da manifestação.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou a mudança do final de linha do bairro, “o Comitê Integrado de Defesa do Transporte Rodoviário transferiu, temporariamente, o fim de linha do bairro de Águas Claras para a área conhecida como 'Descida do Penicão', também chamada de 'final de linha velho'”.

A SSP informa ainda que a polícia apura se há relação entre a queima do coletivo e o protesto pela morte de uma mulher, no último sábado, no bairro.

A 13ª Delegacia Territorial (Cajazeiras) investiga a autoria do ato de vandalismo. O motorista e o cobrador do veículo, que não tiveram os nomes divulgados, foram ouvidos pelo delegado José Carlos Mastique. A região, já com o policiamento reforçado nos últimos dias e teve o efetivo aumentado nesta segunda, informou a secretaria.

Crime

Uma mulher foi morta e outras duas pessoas foram baleadas na noite do sábado, 22, no bairro de Águas Claras, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, os tiros partiram de um carro ainda não identificado, que passava pela Rua Presidente Médice.

A Stelecom informou que a mulher morta em Águas Claras tinha 41 anos e foi atingida com um tiro no peito. Ela foi socorrida para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu.

Um homem, 24 anos, e uma outra mulher, 48 anos, também foram baleados. Conforme a PM, a mulher foi atingida por um tiro no abdômen. Ela foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital Teresa de Lisieux. A PM detalha que ela foi atendida e já foi liberada da unidade médica. O homem, segundo a polícia, foi atingido nas costas e encaminhado para o Hospital Eládio Lasserre. Não há informações sobre estado de saúde.

