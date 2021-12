Ônibus deixam de circular no final de linha da Estrada Velha por falta de segurança

Os rodoviários de Salvador decidiram suspender a circulação dos ônibus na rua Vila Verde, no fim de linha da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. A decisão foi tomada devido a sensação de insegurança no local, depois de homens serem vistos armados no local.

Conforme o Sindicato dos Rodoviários, não há previsão para que os ônibus voltem a circular no local. Os coletivos que entram na rua são os das linhas Fazenda Grande-Estação Mussurunga e Estação Pirajá-Estação Mussurunga, via estrada velha.

A Polícia Militar (PM) afirmou que guarnições da unidade estão realizando abordagens preventivas na rua Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto, e até o momento o transporte coletivo está funcionado normalmente na localidade.

Segundo a PM, o policiamento segue reforçado na região com guarnições do Pelotão de Emprego Operacional Tático (Peto), e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico.

