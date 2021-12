Ônibus deixam de circular no bairro do IAPI

Os ônibus não estão circulando no bairro do IAPI, em Salvador, desde a tarde desta segunda-feira, 14, após um coletivo ter sido incendiado. A informação foi confirmada pela presidente do sindicato dos rodoviários Hélio Ferreira. "Só vamos voltar a circular quando sentirmos segurança para a categoria", disse.

O ônibus incendiado era da empresa Litoral Norte e fazia a linha Pau Miúdo-Terminal da França. O motivo, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), foi a morte de um morador na noite passada. Não havia motorista nem cobrador dentro do coletivo no momento da ação. Passam pelo bairro 23 ônibus em três linhas.

A Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado no bairro do IAPI e que a 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atua na área, conta com o apoio de unidades da Companhia Independente de Policiamento Tático(CIPT)/ Rondesp-BTS e da Operação Gêmeos.

O Caso

D acorodo com a PM, as 18h de domingo, 14, policiais militares da Operação Gêmeos estavam no bairro do IAPI quando foram solicitados por populares sobre a existência de elementos armados na localidade da Floresta, na rua 13 de maio. Ao chegar no local, a guarnição ouviu disparos de arma de fogo e avistou um grupo de aproximadamente 20 homens efetuando disparos contra a vítima. Ao avistarem a PM, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram. Após a chegada do reforço, a PM realizou rondas em toda a região, mas os responsáveis não foram localizados.

Uma guarnição da 37ª CIPM, unidade responsável pelo policiamento da área, chegou até o local e isolou a cena do crime até a chegada do Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC).

