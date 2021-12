Ônibus de vereador é destruído pelo fogo no bairro de Massaranduba

Um ônibus do vereador Vado Malassombrado (DEM) ficou completamente destruído pelo fogo na madrugada deste domingo, 20, no final de linha do bairro de Massaranduba, em Salvador. O veículo estava estacionado na rua Santos Titara. Ninguém ficou ferido.

Conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), populares tentaram controlar o fogo, que teve início por volta da 1h25, até a chegada dos bombeiros, que finalizaram o trabalho e fizeram o rescaldo.

O veículo era utilizado para atender a comunidade de Massaranduba. Ainda não há informações sobre as causas, mas a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. O caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim).

