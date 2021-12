Ônibus de pequeno porte colide em poste em Águas Claras

Um ônibus de pequeno porte colidiu em um poste na noite desta segunda-feira, 26, no bairro de Águas Claras. O veículo não está no local e a Coelba já foi acionada para realizar o serviço de manutenção.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acesso na pista onde esta localizada o poste está destinado apenas aos veículos de pequeno porte.

De acordo com a Coelba, equipes estão trabalhando para a substituição do poste. Não há interrupção no fornecimento de energia da região.

