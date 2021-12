Ônibus de 23 linhas passam a operar em consórcios diferentes

Vinte e três linhas de ônibus que operavam pelo Consórcio Integra Salvador Norte (CSN) começaram a circular pelos consórcios Integra Plataforma e OTTrans. Com o remanejamento, a cor dos ônibus dessas linhas, que era azul, será modificada para as cores verde e amarela, de acordo com as empresas que irão assumir o serviço.

Nenhuma linha deixou de existir. A mudança se deu após a CSN informar para a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) que estava com um grande número de veículos necessitando de manutenção e estavam sem condições de continuar operando.

“Para não colocar ninguém em risco, eles acharam melhor devolver as linhas para a Semob para redistribuição, enquanto o interventor vai tentar consertar os veículos. A gente está fazendo essa mudança para melhorar e dar continuidade ao serviço de transporte, que é essencial”, explica o titular da Semob, Fábio Mota.

“Estávamos preocupados com essa questão, porque, pela quantidade de ônibus remanejados, os trabalhadores poderiam ficar sem seus empregos. Nós procuramos a CSN, que nos garantiu que essa mudança é temporária e os trabalhadores seriam remanejados dentro da própria empresa, sem ter prejuízos para os rodoviários”, afirmou Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários da Bahia.

Linhas atingidas

As linhas que serão remanejadas para o Consórcio Plataforma são: Barbalho – Iguatemi; IAPI – Barra; IAPI –França/Campo Grande; IAPI – Lapa; Pau Miúdo – França/Campo Grande; Pau Miúdo – Lapa; Brotas – Lapa; Federação – Nazaré; Pituba – Lapa; e Terminal Acesso Norte – Pau Miúdo (Via Cidade Nova). Os ônibus dessas linhas passarão a ter a cor amarela.

Já as linhas remanejadas para o Consórcio OTTrans são: Vale dos Rios – Rodoviária Circular A; Vale dos Rios – Rodoviária Circular B; Duque de Caxias – Pituba; Pituba – Via 2 de Julho/ Trobogy; Vale dos Rios – Trobogy; Vale dos Rios – Stiep R3; Vale dos Rios – Stiep R4; Conjunto Marback – Acesso Norte; Terminal Acesso Norte – Macaúbas; Terminal Acesso Norte – Santa Mônica; Terminal Acesso Norte – Luís Anselmo/Estação Brotas; Via 2 de Julho/ Trobogy – Lapa; e Estação Pirajá – Estação Mussurunga. Os veículos que fazem essas linhas passarão a ter a cor verde.

