Ônibus da capital circulam com fotos de desaparecidos

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) anunciou nesta quinta-feira, 30, que os ônibus coletivos que circulam na capital baiana vão começar a trazer fotos de desaparecidos nas partes internas e externas dos veículos.

Ao todo, serão 61 fotografias de pessoas desaparecidas estampadas em 50 ônibus do sistema de transporte coletivo de Salvador e Lauro de Freitas. A iniciativa é resultado da parceria entre a Polícia Civil, a Mídia Bus e o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado da Bahia (Sepexba) e visa ampliar o volume de informações sobre o paradeiro de pessoas procuradas. Até o dia 5 de setembro, 100 ônibus estarão expondo as fotos nas duas cidades.

Segundo a Secretaria, o material disponibilizado faz parte do acervo de fotografias de pessoas desaparecidas, cadastradas na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Elas serão veiculadas através de duas maneiras: duas fotos na chaparia ou vidro traseiro do ônibus e uma foto na divisória de vidro atrás do motorista.

