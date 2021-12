Ônibus continuam sem rodar no Vale das Pedrinhas

Os ônibus continuam sem circular no Vale das Pedrinhas na manhã desta segunda-feira, 10. A previsão era de que os coletivos voltassem a entrar no bairro nesta manhã, mas os rodoviários ainda reclamam de insegurança.



A decisão de não normalizar o transporte no bairro foi tomada porque teria acontecido um novo confronto na região, segundo o Sindicato dos Rodoviários. Contudo, a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) não tem registro do fato.

"Por entender que houve um conflito lá nesta noite, a gente avaliou que nesse momento era prematuro voltar a circular, porque sempre (nessas ocorrências) ônibus são queimados e rodoviários sofrem violência psicológica", disse o diretor do sindicato, Daniel Mota.

Os coletivos deixaram de entrar no Vale das Pedrinhas desde a última quinta, 6, quando houve um tiroteio na região. Com isso, o final de linha foi transferido para a avenida Juracy Magalhães, em um trecho conhecido como rua do Canal, no Rio Vermelho. A mudança faz com que os moradores percorram um trajeto de 1 km para entrar e sair do bairro.

Sem entrar no bairro, ônibus param em fim de linha improvisado (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Nesta manhã, viaturas da Polícia Militar (PM) são vistas no Vale das Pedrinhas. Apesar do reforço no policiamento, moradores, que não quisseram se identificar, reclamam da insegurança no bairro.

O mesmo sentimento é compartilhado com os rodoviários das três linhas que circulam no Vale das Pedrinhas. Eles dizem que se sentem inseguros de trabalhar no local.

Diante desse cenário, o diretor do sindicato da categoria, Daniel Mota, disse que a entidade quer uma reunião com uma comissão formada por representantes do sindicato, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ministério Público (MP), das empresas de ônibus e prefeitura.

A ideia é discutir as ocorrências de violência no bairro e definir medidas para fornecer segurança para moradores e rodoviários. Isso porque dois ônibus já foram depredados no bairro e outros incendiados em 2015.

Enquanto isso, o sindicato entende que "é mais prudente ficar aqui (na av. Juracy Magalhães) para aguardar os desdobramentos", disse Mota.

