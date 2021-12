Ônibus continuam sem entrar no Vale das Pedrinhas e na Santa Cruz

Os moradores dos bairros da Santa Cruz e do Vale das Pedrinhas estão sem ônibus na manhã desta quarta-feira, 25. A decisão foi tomada depois de uma reunião do Comitê Integrado de Defesa do Transporte Rodoviário nesta terça, 24, e ainda não há previsão para normalizar a circulação de coletivos nestas regiões.

De acordo com Fábio Primo, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, a circulação, que seria retomada nesta manhã, foi suspensa também após saber que ocorreu uma troca de tiros entre bandidos e policiais na madrugada de hoje. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela polícia.

Ainda segundo ele, a situação de violência causou insegurança entre os funcionários. "Alguns ônibus chegaram a ir, nas primeiras viagens, até o final de linha do Vale das Pedrinhas, mas, por falta de tranquilidade, resolvemos não entrar mais no bairro", afirmou.

Pontos improvisados

Os moradores da Santa Cruz estão tendo de ir para a região do Parque da Cidade, no Itaigara, para conseguir pegar os coletivos. Isso porque no local foi montado um final de linha improvisado.

O aposentado Florisvaldo do Espírito Santo, 79 anos, morador da região, afirmou que está indignado com a situação. "Isso é uma vergonha! Tenho que sair do final da Santa Cruz e andar até o Parque da Cidade para pegar o ônibus", disse, inconformado.

Já quem mora no Vale das Pedrinhas tem que se deslocar para a rua do Canal, no Rio Vermelho. Lá, um outro final de linha temporário foi instalado para atender a população do bairro.

Motivos para suspensão

Na Santa Cruz, os ônibus estão sem entrar na localidade depois que a rua principal do bairro amanheceu, na terça, com diversos objetos bloqueando a pista. O protesto teria acontecido após a morte de um morador durante um tiroteio entre policiais e criminosos.

Uma troca de tiros também teria sido o motivo para a suspensão da circulação de ônibus no bairro do Vale das Pedrinhas. A polícia investiga as situações.

