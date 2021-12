Ônibus continuam sem circular no Vale das Pedrinhas nesta 3ª

Até pelo menos esta terça-feira, 11, os ônibus vão continuar sem circular no Vale das Pedrinhas, em Salvador. Uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e a Secretaria de Segurança Pública foi realizada nesta segunda-feira, 10, para que os ônibus voltem a circular o quanto antes no bairro.

Os rodoviários continuam reclamando da insegurança, apesar da Polícia Militar ter aumentado o efetivo no local.

A previsão era que os coletivos voltassem ao bairro na manhã desta segunda-feira, 10, mas um novo confronto na região, segundo o sindicato, adiou a decisão.

Os coletivos deixaram de entrar no Vale das Pedrinhas desde a última quinta, 6, quando houve um tiroteio na região. Com isso, o final de linha foi transferido para a avenida Juracy Magalhães, em um trecho conhecido como rua do Canal, no Rio Vermelho. A mudança faz com que os moradores percorram um trajeto de 1 km para entrar e sair do bairro.

adblock ativo