Ônibus continuam sem circular no Pau Miúdo nesta segunda

Os moradores do bairro do Pau Miúdo continuam, pelo terceiro dia consecutivo, sem o serviço de transporte público. Os ônibus fazem a última parada no Largo do Tamarineiro e seguem para o final de linha improvisado no Largo do Queimadinho.

Na manhã desta segunda-feira, 23, Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, afirmou que os motoristas e cobradores continuam apreensíveis para entrar no bairro. Isso porque, que na última quinta, 19, um coletivo foi incendiado por criminosos na localidade.

Segundo o diretor, a interrupção é por tempo indeterminado e só será suspensa quando os trabalhadores se sentirem seguros a voltar trabalhar nesta região.

Ônibus incendiado

Na última quinta-feira, 19, um ônibus da empresa Integra foi incendiado por bandidos. Eles abordaram o coletivo e pediram para que os passageiros descessem. Logo em seguida, atearam fogo no veículo.

As investigações deste crime são conduzidas pela 2º Delegacia Territorial (DT) da Lapinha. Até o momento, ninguém foi preso ainda. A polícia, no entanto, informou, na época, que a segurança no bairro tinha sido reforçada.

adblock ativo