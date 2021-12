Ônibus continuam sem circular no bairro do Pau Miúdo

Os ônibus continuam sem circular no fim de linha do bairro do Pau Miúdo, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 20. A situação acontece após um ônibus ter sido incendiado no local na noite da quinta, 19. Parte do comércio da região também não abriu nesta sexta.

Os coletivos estão indo apenas até o Largo do Tamarineiro, na Caixa D'água, e depois segue para um final de linha improvisado na localidade do Queimadinho, no mesmo bairro, informou o Sindicato dos Rodoviários.

A Polícia Militar (PM) informou, por meio de nota, que a Operação Gêmeos, a Rondesp BTS, Operação Apolo, além da própria 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), reforçam o policiamento no bairro.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o policiamento foi intensificado também para os bairros do Pero Vaz, San Martin e Barros Reis, vizinhos ao Pau Miúdo. Ainda segundo o órgão, as investigações são conduzidas pela 2º Delegacia Territorial (DT) da Lapinha.

adblock ativo