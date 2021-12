Ônibus continuam sem circular na Santa Cruz, Nordeste e Vale das Pedrinhas

Os coletivos ainda não circulam nos bairros da Santa Cruz, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas na manhã desta quinta-feira, 26, mesmo com o policiamento reforçado nestas localidades. A suspensão do serviço acontece após dois coletivos serem incendiados nesta quarta, 25, na Santa Cruz e na região da Chapada do Rio Vermelho, próximo ao Mercado do Rio Vermelho (antiga Ceasinha).

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, no incêndio que ocorreu na Chapada, o cobrador Rafael Oliveira dos Santos ficou ferido e foi levado para o Hospital Tereza de Lisieux, na avenida ACM. Ele teve uma das pernas e as duas mãos queimadas durante o ataque.

De acordo com Daniel Mota, diretor do sindicato da categoria, o coletivo foi interceptado por um grupo, que ateou fogo no veículo usando um líquido inflamável. "O cobrador não conseguiu sair, porque ele tem uma deficiência física", contou dirigente, informando que o profissional está com o quadro de saúde estável.

Mais cedo, por volta das 16h30, um outro coletivo foi incendiado na rua Onze de Novembro, na Santa Cruz. Os ataques aconteceram por conta da morte de Erivelton de Assis Santos, 22 anos. Morto em confronto com a polícia nesta quarta, ele teria relação com o tráfico de droga, segundo a polícia. Alguns moradores, no entanto, contestam esta versão.

Paradas improvisadas

Por conta dos coletivos não circularem nestes bairros, os moradores têm que se descolocar para outras áreas que estão sendo usadas como paradas. Um exemplo é o Parque da Cidade, no Itaigara, que é feito de ponto final para os ônibus da Santa Cruz.

Já quem mora no Vale das Pedrinhas precisa andar para a rua do Canal, no Rio Vermelho, onde um ponto improvisado foi montado. Os coletivos que circulam no Nordeste de Amaralina, por sua vez, estão parando na rua Visconde de Itaborahy, em Amaralina.

De acordo com Fábio Primo, vice-presidente do sindicato, a circulação não é normalizada, mesmo com o policiamento reforçado, porque não existe uma sensação plena de segurança. "Pedimos perdão aos moradores, mas não nos sentimos seguros", disse ele, em entrevista à TV Record.

Reforço policial

O policiamento, que está reforçado nos três bairros desde quarta, 25, ganhou reforço da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque da Polícia Militar na madrugada desta quinta, 26. Participam do patrulhamento guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, Operação Gêmeos e o Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 40ª Companhia Independente da PM (40ª CIPM/Nordeste de Amaralina).

Segundo o coronel Humberto Sturaro, comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, o reforço deve seguir por tempo indeterminado. “A Polícia Civil está trabalhando para identificar os integrantes da quadrilha de Erivelton que atacaram os coletivos e as equipes da Polícia Militar estão em campo dando total apoio”, disse.

Mesmo com com os ônibus sem circular após os dois ataques, o comércio abriu normalmente e, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), não há registro de nenhum outro crime até a manhã de hoje.

“Colocamos a Patamo no terreno para dar um suporte às ações que já vem sendo desenvolvidas pela 40 CIPM. Bom deixar claro que parentes de traficante, que se beneficiam com dinheiro ilícito, não intimidarão a atuação das forças de segurança com queima de ônibus. Sabemos que 99,9% da população de bem da Santa Cruz está do nosso lado, dando apoio e incentivando como foi na última ocupação”, declarou o coronel.

adblock ativo