Ônibus começam a circular e há poucos veículos nesta manhã

Salvador amanheceu sem ônibus no terceiro dia de greve da PM, mas os veículos começaram a circular. De acordo com o diretor do Sindicatos dos Rodoviários, Daniel Mota, os motoristas e cobradores iniciaram o expediente às 6 horas, mas ainda são poucos ônibus vistos rodando na cidade e diversas garagens ainda estão cheias. Diante da situação, os pontos de ônibus estão lotados nesta manhã.

Segundo ele, o transporte urbano vai funcionar normalmente até as 16 horas. "Se houver algum problema localizado, vamos verificar a situação nesse local. Mas nosso objetivo é dar assistência à população", explica Mota.

A única exceção é o trabalho na Estação Pirajá. De acordo com Mota, os veículos não vão entrar no local. "Não oferece segurança para gente. A estação é uma cilada. A PM não está lá, então vamos passar direto", afirma.

O sindicalista diz que o trabalho será normal nas demais estações de transbordo.

adblock ativo