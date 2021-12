Ônibus começam a circular 24h a partir deste sábado

O serviço de ônibus 24 horas começa a funcionar com 15 linhas em Salvador a partir deste sábado, 11. Batizada de 'Corujão Salvador', a operação terá início às 0h e vai até 4h - horário em que até então não circulava o transporte público na capital baiana.

As linhas vão partir da Estação da Lapa e seguirão itinerários específicos, que serão revelados pelo prefeito ACM Neto durante coletiva nesta sexta, 10, às 9h30, no Palácio Thomé de Souza.

O assessor de relações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro, garante que as empresas de ônibus estão preparadas para a demanda dos novos horários, no entanto, prefere esperar para fazer avaliações.

"Ainda não dá para dizer se isso é bom ou ruim. Vamos ver como vai funcionar e, durante o processo, olhar as vantagens e desvantagens. A população precisa também se acostumar com a mudança, Espero que tudo ocorra numa boa", afirmou Castro.

Já a segurança é a principal preocupação do Sindicato dos Rodoviários, afirmou o presidente Hélio Ferreira. "Se tiver todas as garantias de segurança para os companheiros, será bem-vindo. Se começar a ter problemas e confusões, vamos intervir para que tenhamos condições de trabalhar".

Ainda conforme Ferreira, a prefeitura garantiu ao sindicato que todos os ônibus serão monitorados por câmeras para que não sejam alvo de asaltos.

O presidente do sindicato também vê com bons olhos o novo horário do transporte público em Salvador. "A gente tem que acompanhar o desenvolvimento da cidade, a geração de empregos e a questão de atender a população da noite", disse.

adblock ativo