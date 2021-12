Ônibus com ar-condicionado começam a circular em Salvador

Os ônibus equipados com ar-condicionado foram apresentados nesta sexta-fera, 9, pelo prefeito ACM Neto, em Salvador.

Os veículos vão atender áreas periféricas da cidade, como o Subúrbio e o chamado 'miolo' de Salvador, que beneficia Sussuarana, Ribeira, Cabula, Boca do Mata, Pirajá, Engenho Velho da Federação e Paripe. veículos

Já entram em circulação nesta sexta, os ônibus climatizados da linha Sussuarana-Barra 1. Neste sábado, 10, são as linhas Cabula 6- Ribeira R2, Boca da Mata - Pituba, Conjunto Pirajá 1 - Engenho Velho da Federação e Paripe - Aeroporto (via Cajazeiras).

A intuito é que até o final do ano, outras linhas entrem em operação com os novos veículos: Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/ Sete de Abril - Pituba; Pau da Lima - Campo Grande/Barra; Cajazeiras 11 - Ribeira; Ribeira - Pituba; Marechal Rondon/São caetano - Brotas e Mirantes do Periperi - Itaigara.

Todos os ônibus dessas linhas vão ser substituídos pelos novos veículos com ar-condicionado. A previsão é que até 2020, mil novos ônibus climatizados estejam circulando, com um total de 250 em cada ano.

Os veículos também tem outras inovações, além da climatização. Todos possuem número de assento ampliado para deficientes, distribuição orgânica de lixeiras e sistema Euro 5, versão que atende um conjunto de normas reguladoras, que visa diminuir a emição de gases poluentes.

