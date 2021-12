Ônibus colide em poste e deixa passageiros feridos em Cajazeiras

Um ônibus, que fazia a linha Boca da Mata x Pituba, colidiu em um poste na manhã desta quinta-feira, 5, deixando passageiros feridos. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente aconteceu, por volta das 10h, na rua Deputado Herculano Menezes, entre os bairros de Cajazeiras V e Cajazeiras VIII, próximo à ladeira do Pinicão.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento a três mulheres, segundo o órgão. Conforme a equipe, elas tiveram apenas ferimentos leves e o estado de saúde delas é estável.

Testemunhas relataram ao Portal A TARDE que os passageiros ficaram alguns minutos presos no coletivo, já que as portas não abriam.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que, mesmo com o acidente, o trânsito está fluindo normal na região neste momento. O órgão não soube informar as circunstâncias da colisão.

adblock ativo