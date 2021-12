Ônibus colide com carro e provoca engavetamento próximo a shopping

Um ônibus colidiu com um carro estacionado nas proximidades do Shopping Bela Vista e provocou um engavetamento com outros dois veículos na tarde deste sábado, 5.

O acidente ocorreu na via de acesso à entrada principal do shopping e congestionou o trânsito na região. Os veículos tiveram de desviar pelo canteiro central para passar pelo trecho bloqueado.

Segundo informações da Superintendência de TRânsito de Salvador (Transalvador), o acidente não deixou feridos. Os motoristas entraram em acordo e a via já foi liberada.

