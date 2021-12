Ônibus circulam normalmente na manhã desta quarta-feira

Depois de um fim de dia com poucos ônibus na capital baiana nesta terça-feira, 19, os soteropolitanos amanheceram sem enfrentar transtornos com os coletivos. Isso porque os ônibus circulam normalmente desde as 4h da manhã desta quarta, 20, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador. A equipe de reportagem do Portal A TARDE também constatou a frequência dos coletivos em alguns pontos da cidade, como na Bonocô, Dique, Vasco da Gama e Lapa.

Nesta terça, mesmo após o Sindicato dos Rodoviários ter decidido suspender a greve, prevista para esta quarta, dissidentes fecharam as principais estações de transbordo da capital. O protesto interrompeu a circulação de grande parte dos ônibus, causando transtornos aos usuários, a maioria trabalhadores que voltavam para casa.

A paralisação nas estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá teve início por volta das 16h. Na Lapa, cerca de 200 rodoviários que discordavam da decisão tomada em duas assembleias da categoria, de manhã e à tarde, fecharam os acessos ao terminal parando vários coletivos.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, cerca de 40% da frota parou, o restante continuou circulando. Mota afirmou que os consórcios serão multados pelos transtornos causados à população. Segundo ele, o contrato prevê multa diária de R$ 350 mil, que será calculada em cima das horas de paralisação.

Logo após a assembleia das 15h, no Ginásio dos Bancários (ladeira dos Aflitos), que ratificou a decisão da manhã de aceitar as propostas dos patrões, intermediadas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), os dissidentes iniciaram os protestos.

Eles alegavam terem sido "traídos" pelo sindicato. "Tínhamos 24 ítens e só três foram aprovados. Estava combinado que só aceitaríamos 10,75% de aumento", disse o cobrador Ubiratan Viana, um dos porta-vozes dos manifestantes na Lapa. O reajuste aprovado nas assembleias foi da ordem de 10%.

O diretor de imprensa do sindicato, Daniel Mota, classificou a paralisação como "um comportamento extemporâneo" que, segundo ele, originou-se de uma minoria. "A categoria aprovou o reajuste em votação. Eles são contra por serem contra, não explicam o motivo", falou.

O grupo que iniciou o protesto foi crescendo, à medida em que impedia a passagem dos coletivos. Às 19h, a fila de ônibus parados no Dique do Tororó alcançava desde a avenida Djalma Dutra à entrada da Estação da Lapa, travando o trânsito. Também havia fila de ônibus parados no sentido oposto, até a avenida Bonocô.

Na avenida Paralela, o protesto em Mussurunga causou congestionamento até a entrada de Lauro de Freitas, na região metropolitana. A situação deixou o trânsito caótico nas principais vias da cidade. Policiais militares e agentes de trânsito tentavam negociar alternativas e evitar o bloqueio total das vias pelos ônibus.

Prejudicados

Revoltados, muitos passageiros brigaram com cobradores e motoristas.

"Não é justo. A minha mãe está doente à minha espera, no hospital, e estes traidores fazem isso conosco", gritava a dona de casa Elizabete Dias, 46.

Jeferson Gonçalves, 30, que havia acabado de sair do trabalho, no Itaigara, e seguia para a faculdade no Comércio, estava contrariado: "É um absurdo, eles impedem o nosso direito de ir e vir e a polícia não faz nada. É uma cidade sem lei!".

A pensionista Maria das Graças Silva, 31, andou de muleta da avenida Sete até a entrada da Lapa, na esperança de conseguir pegar um ônibus para o Cabula. "Eles deveriam fazer isso com aviso prévio e pela manhã. Assim, só afetam os trabalhadores", disse. Alguns pegaram o metrô como alternativa para chegar em casa.

"Perus"

Nem todos os rodoviários eram a favor do movimento. Alguns que tentavam seguir transportando passageiros eram impedidos e chamados de "perus".

Sem se identificar, um motorista disse que a manifestação teria sido iniciada por um grupo da região metropolitana: "Eles vieram bagunçar aqui, sabem que não vão conseguir reajuste como o nosso, que até agora foi o melhor do país".

