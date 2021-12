Ônibus circulam normalmente após 4h de paralisação em SSA

Os ônibus circulam normalmente em Salvador nesta sexta-feira, 15, após quatros horas de paralisação dos rodoviários. A operação foi retomada por volta das 8 horas, quando os coletivos começaram a sair das garagens.

A paralisação faz parte do Dia Nacional em Defesa da Democracia, promovido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). O movimento é um protesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma vez que a categoria classifica como "golpe". A CUT também promoveu um ato na BA-535, conhecida como Via Parafuso, que foi fechada por 3 horas nesta manhã.

Apesar do Sindicato dos Rodoviários ter aderido ao movimento, alguns trabalhadores disseram que eram contra o ato. Outros reconheciam a importância da paralisação, mas acharam que foi organizada de última hora.

Mesmo com alguns rodoviários insatisfeitos, a paralisação teve adesão de toda categoria, atrasando o início da operação do transporte urbano em Salvador. Normalmente, os veículos saem às 4 horas, mas nesta manhã os ônibus ficaram nas garagens até as 8 horas.

Já os veículos do transporte metropolitano ou que fazem parte do Sistema de Transporte Complementar (STEC) rodaram normalmente. Como essa frota não é suficiente para atender à população, alguns passageiros optaram por usar mototáxis ou vans do transporte alternativo.

A paralisação dificultou o início da manhã dos soteropolitanos. A operadora de telemarketing Isana Souza, 29, foi uma das prejudicadas. Ela precisava chegar no trabalho no horário determinado (7h30). "O chefe vai ter que entender, porque é um problema geral", argumentou, temendo o corte do dia de trabalho.

Segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, uma multa de R$ 660 por linha sem rodar será cobrada aos consórcios que operam os ônibus na capital. O valor equivale a 200 tarifas em rigor por linha paralisada.

