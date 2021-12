Ônibus circulam com restrição em Nova Brasília de Valéria

Os ônibus circulam com restrição nesta terça-feira, 04, em Nova Brasília de Valéria. De acordo com o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, a categoria está temerosa após receber denúncias de toque de recolher no bairro e ameaças de que ônibus seriam queimados.

"Estivemos no bairro e percebemos o clima de pavor nos rodoviários e entre os moradores. Orientamos que circulassem, mas recolhessem os veículos em qualquer princípio de insegurança. Só não conseguimos ir em Nova Brasília, porque disseram que estava muito perigoso", explicou o sindicalista.

A Polícia Militar (PM) confirmou os boatos de toque de recolher. De acordo com a coorporação, o policiamento foi intensificado em Valéria. Viaturas das Rondas Especiais realizam rondas na região. Mas Mota reclama que encontrou apenas três viaturas no bairro, número que ele considera insuficiente.

Os rodoviários já deixaram de circular em outros bairros esse ano por conta de insegurança.

