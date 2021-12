Ônibus circulam com frota máxima no dia das Eleições

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informa que as linhas de ônibus vão circular em frota máxima, de 8h às 18h, neste domingo, 5, dia da eleição. Após 18h, a frota será reduzida para o contingente de fim de semana, com exceção das linhas de horário do CAB; C006 - CAB- Circular; H028 - UCSal/ Pituaçu - Campo Grande; C004 - Hospital Geral; H046 - Estação Pirajá - Estação Rodoviária.

A frota reguladora fixa das Estações Pirajá, Mussurunga e Lapa deverá operar com programação normal de domingo. Os micro-ônibus das linhas Iguatemi/ Praça da Sé rodarão com oito carros e Imbuí/ Praça da Sé com 10 carros. Os veículos adaptados com elevadores também estarão em operação em suas linhas.

Para reforçar a fiscalização, três veículos ficarão à disposição em cada uma das estações para casos de necessidade.

