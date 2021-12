Ônibus circulam com frota máxima na Barra nesta sexta-feira

Um esquema especial de transporte público começa a funcionar a partir desta sexta-feira, 22, às 18h, para a inaguração da nova orla da Barra, com o show 'Todos Cantam Salvador'. A Superintendência de Trânsito e Transporte informou, em nota, que as 34 linhas que circulam na área de influência do bairro vão operar com frota máxima de dias úteis até as 23h.

O órgão municipal informa, ainda, que dez veículos reguladores serão disponibilizados e ficarão à disposição da fiscalização da Transalvador na Estação da Lapa até o final do evento.

Shows

Nove atrações vão animar a entrega das obras de requalificação da Barra, nesta sexta-feira, 22. O grupo de jazz 'Jam no MAM' subirá ao palco, montado no largo do Farol, às 18h, para ser o "anfitrião" do show Todos Cantam Salvador.

O público contará com um elenco eclético, que inclui Armandinho, Gerônimo, Fafá de Belém, Mariene de Castro, Márcia Short, Vânia Abreu, Baby do Brasil e Antônio Carlos e Jocafi. A apresentação terá duração de três horas.

As linhas abaixo deverão prolongar o pico dos dias úteis até as 23h:

CÓDIGO LINHA EMPRESA FROTA 1505 Pirajá (RV) - Barra Axé 09 0321 Mal. Rondon - Barra Axé 09 1631 Boa V. do Lobato - Lapa/Barra Joevanza 04 1509 Conj. Pirajá I - C. Grande/ Barra Axé 05 1211 Tancredo Neves - Barra Rio Vermelho/União/São Cristovão 07/04/03 1340 Est. Pirajá - Barra 1 União/Boa Viagem 07/07 1341 Est. Pirajá - Barra 2 Central 17 1567 Vista Alegre - Barra Boa Viagem 07 0511 Daniel Lisboa - Barra R2 BTU 03 0510 Daniel Lisboa - Barra R1 BTU 03 0313 Faz. Grande do Retiro - Barra Capital 10 1137 Pernambués - Barra Expresso Vitória 09 1319 Pau da Lima - Lapa / Barra Expresso Vitória 07 1126 Narandiba / Doron - Barra R2 Joevanza 05

1125 Narandiba / Doron - Barra R1 Joevanza 09 0506 Cosme de Farias - Barra Modelo 04 0220 Ribeira - Sabino Silva Rio Vermelho 05 1607 Paripe - Barra Praia Grande 16 1633 Mirante de Periperi - Ondina Praia Grande 21 1018 Alto do Coqueirinho - Campo Grande Rio Vermelho 07 0430 Pau Miúdo - Ondina Transol 06 1630 Alto do Cabrito - Lapa Transol 07 0334 São Caetano - Barra Transol 09 0353 Capelinha - C. Grande / Barra R1 Transol 03 1386 N. Brasília/Jd. N. Esperança / 7 de Abril - Barra Transol 13 1239 Jard. Sto. Inácio / Mata Escura - Barra União 07 0304 Bom Juá - Barra União 03 0411 Duque de Caxias - Barra União 05 0413 IAPI - Barra União 11 0714 Santa Cruz - Campo Grande R1 Verdemar 04 0711 Santa Cruz - Campo Grande R2 Verdemar 04 1231 Sussuarana - Barra R2 Vitral 14 1230 Sussuarana - Barra R1 Vitral 14 1130 Cabula VI - Ondina Vitral 11

Empresas que ficarão à disposição na Estação da Lapa:

CÓDIGO LINHA EMPRESA OSO FROTA R004 Reguladora da Estação da Lapa Praia Grande 8784 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa Vitral 8372 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa Transol 8243 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa São Cristovão 8739 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa Ondina 8205 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa União 8244 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa Central 8514 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa Modelo 8729 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa Boa Viagem 8235 01 R004 Reguladora da Estação da Lapa Rio Vermelho 8113 01 Total 10

<GALERIA ID=19445/>

adblock ativo