Ônibus cai em córrego próximo ao Iguatemi

Na manhã desse sábado, 7, um ônibus envolveu-se num acidente nas intermediações da Comercial Ramos, na Avenida ACM. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das seis e meia da manhã, o ônibus da empresa Expresso Vitória bateu em um poste e caiu em um córrego.

Não havia passageiros no ônibus e o cobrador saiu ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A via já está desobstruída e a Coelba permanece no local para resolver o problema com a fiação do poste atingido. Não há mais informação sobre o que poderia ter causado o acidente.

