Ônibus cai de viaduto e depois sofre tentativa de assalto

Um ônibus caiu de um viaduto na madrugada desta segunda-feira, 8, na região de Base Naval, no Súburbio de Salvador, e depois sofreu uma tentativa de assalto.

De acordo Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente aconteceu por volta das 2h, quando apenas o motorista Ronaldo Cerqueira dos Santos, 34 anos, e o cobrador Adriano Santiago Santos, estavam no veículo.

Conforme a Stelecom, Ronaldo perdeu o controle da direção do coletivo da Integra Plataforma (amarelo) quando se deparou com outro veículo que vinha na direção contrária e acabou despencando de uma altura de aproximadamente seis metros

Instantes após o acidente, dois homens em um carro de passeio prata tentaram assaltar o ônibus, porém, não conseguiram levar nada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local. Lá, eles isolaram a área para conter o vazamento de óleo e retirada do ônibus que pertence à frota reguladora estava em operação por causa do Carnaval.

As vítimas foram levadas ao Hospital do Subúrbio. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

adblock ativo