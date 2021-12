Um ônibus da empresa Integra, que fazia a linha Mata Escura/Pituba, caiu de uma ribanceira de aproximadamente 10 metros, na noite desta quinta-feira, 13, e deixou ao menos 27 passageiros feridos. O acidente aconteceu por volta das 19h20, nas proximidades do shopping Bela Vista, localizado na região do Cabula, em Salvador.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, das 27 pessoas que estavam no coletivo, quatro ficaram em estado grave, entre elas um homem, que teve o braço amputado após ficar preso nas ferragens do veículo, uma mulher grávida e um idoso. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Os feridos com gravidade foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, ao Hospital Roberto Santos, no Cabula, e ao Hospital Teresa de Lisieux, na avenida ACM. Os passageiros com ferimentos seguiram para Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). O estado de saúde deles não foi informado.

Ônibus cai de ribanceira próximo a shopping e deixa 27 feridos em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

"As lesões mais inerentes foram trauma, fratura, cortes, hemorragia. Tiveram vítimas que foram projetadas para o outro lado, em virtude da queda. Foi um cenário de tragédia", afirmou o major dos Bombeiros, Ramon Diego.

O vendedor de balas Vinícius Santiago, de 26 anos, ficou com diversos ferimentos nas costas e disse que viajava em pé no momento do acidente. "Teve uma pancada primeiro na hora de subir o meio-fio. O ônibus não ficou nivelado e foi aí que aconteceu o capotamento. Na agonia, as pessoas pisaram em mim querendo sair do coletivo. Eu saí pela janela de emergência", relatou.

O baleiro Vinícius Santiago, de 26 anos, ficou com diversos ferimentos nas costas (Foto: Alex Torres l Ag. A TARDE)

Conforme a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista teria perdido o controle da direção após deixar o ponto de ônibus. O coletivo, que seguia para o bairro da Mata Escura, capotou em frente ao shopping e

caiu na BR-324. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado na região.

Por meio de nota, a concessionária OTTrans lamentou o ocorrido e informou que prestará atendimento às vítimas. A empresa comunicou ainda que as causas do acidente só serão esclarecidas após perícia.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo