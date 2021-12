Ônibus bate em poste e deixa seis pessoas feridas

Um ônibus bateu em um poste próximo ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, e deixou seis pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 10h30, desde domingo, 15, e fechou parte da pista que dá acesso a avenida ACM, sentido Orla.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) não soube informar o estado de saúde das vítimas. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por conta do acidente, parte do bairro está sem energia. Uma equipe da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) trabalha no local. Segundo a assessoria de imprensa da Companhia, o fornecimento de energia deve ser normalizado no bairro até as 17 horas.



Ainda segundo a Coelba, o acidente ainda interrompeu a energia em algumas residências licalizadas na avenida ACM e no bairro da Pituba.



Para reclamações ou mais informações, a Coelba atende pelo telefone 0800 071 0800​​​​. A ligação é gratuita.

adblock ativo