Ônibus bate em casa e bloqueia trânsito na ladeira da Fazenda Grande do Retiro

Um acidente envolvendo um ônibus afetou o tráfego de veículos no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 1º.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o coletivo se chocou com um muro de uma casa na ladeira do bairro, bloqueando os dois sentidos da via, na região do Largo do Retiro.

Agentes do órgão de trânsito foram encaminhados até o local do acidente para organizar o tráfego na região. A causa não foi divulgada.

Ainda segundo a Transalvador, para chegar à Fazenda Grande do Retiro, os condutores tiveram como opção a Rua Engenheiro Austricliano.

