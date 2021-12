Ônibus bate em barraca na avenida Dorival Caymmi

Um ônibus bateu em uma barraca que fica ao lado do supermercado Bompreço, na avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, por volta das 4h desta quarta-feira, 23.

De acordo com Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), após o acidente, moradores levaram objetos que estavam na barraca.

Após a batida, o motorista do ônibus fugiu do local. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Segundo o órgão municipal, na manhã desta quarta foram registrados três acidentes com um ferido.

