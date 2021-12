Ônibus atende doadores de sangue

Após passar por oito das 12 cidades-sede da Copa do Mundo, o Ônibus do Carinho chegou a Salvador para receber doadores de sangue com a intenção de aumentar os estoques durante o mundial.

"A Copa traz consigo um fluxo intenso de migração, é um evento pontual, mas o impacto é muito grande, e, por conta disso, temos que estar preparados para qualquer necessidade", alerta Agize Tanure, assistente social da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

O ônibus foi estacionado na praça Newton Rique, em frente ao Shopping Iguatemi, ponto estratégico da cidade.



O serviço vai até a próxima sexta-feira, recebendo voluntários entre 8h e 17h.

