Ônibus ainda não regularizaram operação em Mata Escura

Os ônibus ainda não circulam normalmente em Mata Escura, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 25, segundo informações do Sindicato dos Rodoviários. O transporte público no bairro está comprometido por conta de um toque de recolher que foi decretado na tarde desta terça, 24.

No início da manhã desta quarta, alguns coletivos foram vistos trafegando na via principal de Mata Escura, mas sem seguir para o final de linha. Contudo, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que a categoria decidiu ainda não regularizar o serviço, e os coletivos.

"Recolhemos os ônibus ontem por volta das 15 horas por conta da segurança dos trabalhadores. Hoje [quarta] optamos por esperar um pouco mais e depois decidir o que fazer ", explicou Mota. De acordo com ele, os rodoviários transferiram o final de linha de Mata Escura para Santo Inácio.

Por meio de nota, a A Polícia Militar (PM-BA) afirmou que ainda na tarde de terça, reforçou a segurança no bairro após as ameaças dos bandidos decretarem toque de recolher na região em represália a morte do suspeito de tráfico, Cristian Barreto que era o Ás de Ouro do Baralho do Crime, pela manhã de terça, em confronto com a polícia.

Guarnições da 48ª CIPM, Operação Apolo e Rondesp Central foram para o local e intensificam o policiamento. "O reforço será mantido até que a situação de normalidade seja retomada no local", diz o comunicado da PM.

Mesmo com a ação policial, os rodoviários mantiveram a circulação no bairro suspensa até o final do dia. "Mesmo com a polícia lá, sentíamos que ainda não era seguro trabalhar no local", justificou Mota.

Suspeitos Presos

Ainda na terça-feira, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de ameaçar os moradores da Mata Escura. A prisão foi realizada por agentes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Um homem e a mulher, que não tiveram os nomes informados, foram levados à 11ª Delegacia no bairro de Tancredo Neves. Segundo a PM, os dois foram flagrados quando tentavam forçar comerciantes a aderir ao toque de recolher no bairro por volta das 13h30. Eles foram autuados por associação ao tráfico.

