Ônibus ainda não circulam normalmente na Mata Escura

Os moradores do bairro de Mata Escura estão há dois dias sem ônibus no final de linha do bairro, após um toque de recolher decretado por criminosos por conta da morte de um traficante em confronto com a PM, na terça-feira, 24. Os coletivos circulam apenas na Avenida Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, via principal da região.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários, representantes da categoria estiveram no bairro na manhã desta quinta-feira, 26, porém constataram que ainda não havia condições para voltar a trafegar com segurança na localidade, por isso só passam pela avenida principal em direção ao Jardim Santo Inácio, novo ponto de parada.

Segundo o diretor de comunicação do sindicato, Daniel Mota, haveria uma reunião marcada às 10h com o comando da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Mata Escura). "Iremos nos reunir com o comandante local e só depois vamos definir se vamos voltar a circular pelo bairro ou não. Até lá, continuaremos parando no Jardim Santo Inácio", informou o diretor.

Ainda na terça-feira, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de ameaçar os moradores da Mata Escura. A prisão foi realizada por agentes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O comércio funcionou durante todo o dia na quarta-feira. No entanto, escolas municipais e posto de saúde suspenderam as atividades por conta do clima de insegurança na região. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura (Agecom), as aulas foram suspensas nas escolas São Miguel, Maximiniano da Encarnação e Maria Constança, para garantir a segurança da comunidade escolar.

Segundo informou a Secretaria da Educação do Estado, as escolas estaduais localizadas no bairro foram abertas na quarta, porém foi registrada baixa frequência dos estudantes. O Centro de Saúde da Mata Escura ficou fechado e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade só será reaberta após o clima de segurança ser retomado no bairro.

