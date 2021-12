Ônibus ainda não circulam no fim de linha da Mata Escura

Três dias após um toque de recolher, moradores da Mata Escura, em Salvador, continuam sem contar com a circulação de ônibus no final de linha do bairro, na manhã desta sexta-feira, 27. Os coletivos trafegam apenas na entrada da localidade, na avenida Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, e param no final de linha do Jardim Santo Inácio, bairro vizinho.

O diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que o clima ainda é de insegurança entre os profissionais e que o serviço de transporte não será retomado na região até que seja feita uma reunião entre a categoria e a Polícia Militar, para discutir estratégias de segurança.

"O policiamento foi reforçado, mas vemos apenas viaturas passando. E isso não garante nossa segurança. Ficamos lá até 1h da manhã. Queremos uma base fixa da PM no final de linha e outra circulando na rua", justificou Mota.

O representante do Sindicato ainda lembrou o episódio em que motorista e cobradores sofreram em atentados na cidade. "Já aconteceu tragédia em bairros como Pero Vaz e Vale das Pedrinhas, onde fomos ameaçados, e os criminosos de fato queimaram os ônibus. Na Ribeira, no ano passado, um cobrador acabou morrendo em uma dessas. Por isso estamos com todo cuidado do mundo", alegou o sindicalista.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato a Polícia Militar que ficou de enviar um posicionamento nesta sexta, 27.

Toque de recolher

Segundo a Polícia Militar, o toque de recolher, foi espalhado na terça-feira, 24, por criminosos após a morte suspeito de tráfico Cristian Barreto, Ás de Ouro do Baralho do Crime, em confronto com a polícia.

A situação fez comerciantes fecharem as portas e aulas serem suspensas em escolas do bairro. Duas pessoas suspeitas de espalhar o toque de recolher foram presas, enquanto tentavam intimidar comerciantes.

Guarnições da 48ª CIPM, Operação Apolo e Rondesp Central foram para o local e itensificam o policiamento. "O reforço será mantido até que a situação de normalidade seja retomada no local", diz comunicado da PM.

Cristian era procurado e foi morto em confronto com a PM (Foto: Divulgação)

