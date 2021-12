Ônibus ainda evitam final de linha do bairro da Ribeira

Até o início da tarde deste sábado, 4, os ônibus continuavam sem a circular até o final de linha do bairro da Ribeira. O ponto de intervalo entre as viagens foi transferido para a Baixa do Bonfim, onde chegavam pela via Dendezeiros, e faziam o retorno. No início da manhã a Transalvador informou que os ônibus circulavam normalmente no bairro.

"Estamos funcionando até a Baixa do Bonfim, passando pela avenida dos Dendezeiros. Não entram na Ribeira, nem nos outros bairros. Estão ameaçando apedrejar o ônibus", disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários Hélio Ferreira dos Santos.

Os veículos deixaram de passar pelo local na última sexta-feira, 3, quando um ônibus foi incendiado, após a morte de um garçom.

Conforme informações da Superintendência de Telecomunicações de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), não foram registradas novas ocorrências policiais.



O cobrador Everaldo de Oliveira Silva, que sofreu queimaduras de terceiro grau, continua no Hospital Geral do Estado (HGE). Seu quadro é estável.

