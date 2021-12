Ônibus 24h agrada a rodoviário, mas violência preocupa

A declaração do prefeito ACM Neto sobre a intenção de que ônibus passem a funcionar 24 horas por dia repercutiu nesta segunda-feira, 20, entre rodoviários e passageiros. Para motoristas e cobradores, o anúncio foi ainda mais significativo, por causa da recente morte de um cobrador após um incêndio criminoso em um ônibus na Ribeira, dia 3.



Com a notícia, a discussão em torno da segurança dos profissionais voltou à ordem do dia. Membros do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado da Bahia (Sintroba) se dizem a favor da iniciativa da prefeitura, embora não tenham sido informados oficialmente sobre o assunto.



"Não chegou isso para nós, mas é importante porque gera emprego. É muito bem-vinda a proposta", afirmou o diretor de comunicação da entidade, Daniel Mota, demonstrando, entretanto, preocupação com a proteção dos profissionais. "Mas precisa ter segurança, porque, se não tiver, a orientação será recolher os ônibus para as garagens".



Reestruturação



De acordo com o secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, a proposta de circulação 24 horas está sendo analisada na primeira etapa dos estudos de otimização das linhas. A partir daí, o sistema de transporte coletivo na cidade será reestruturado, em abril do ano que vem.



Segundo o gestor, mais informações sobre o assunto só serão divulgadas daqui a algumas semanas. Acertos concretos com os novos consórcios que operam o sistema ainda precisam ser feitos. Além disso, os detalhes da proposta serão pensados por técnicos da secretaria.



Sobre a segurança dos rodoviários, o secretário limitou-se a dizer que esse assunto é de responsabilidade do governo estadual, que comanda as polícias. "Mas vamos discutir isso também", garante Mota.



Efeito metrô



A decisão da prefeitura de ampliar o horário de circulação regular de ônibus na cidade tem a ver também com a proximidade do início da operação comercial do metrô, conforme informações de bastidores apuradas por A TARDE.



Como o transporte sobre trilhos funcionará das 4h à 1h ou das 5h à 0h (a decidir), o sistema de ônibus, principal alimentador do metrô, já teria que se adequar à nova realidade. A previsão da prefeitura e do governo estadual é que a integração entre as duas modalidades finalmente ocorra em junho, quando deve ser inaugurada a Estação Pirajá do metrô.



Atualmente, em alguns bairros, o último ônibus regular roda a partir da 0h. A partir daí, conseguir transporte é tarefa quase impossível, mesmo com a existência das linhas chamadas de "pernoitão". Em localidades mais centrais da cidade, a situação é mais tranquila.



Opinião



A auxiliar de serviços gerais Maria Luíza, 38 anos, conta ter medo de esperar pelos coletivos na madrugada. "Já passou da hora de ter ônibus 24 horas em Salvador. Já cansei de ir para festas que acabam duas, três horas da madrugada e ter que ficar no ponto, esperando, correndo risco", relata.



Já a estudante Rayana Alves, 19, diz que "se não aumentar a segurança não adiantar nada ter ônibus 24 horas", por causa da alta violência. "A cidade é muito perigosa, ninguém vai ficar no ponto só".

