ONG realiza feira para a adoção de cães e gatos

A organização não governamental Célula Mãe promoveu, na manhã deste sábado, 9, uma ação para estimular a adoção de cães e gatos abandonados. A ONG, que abriga e trata de animais desde 2005, levou ao supermercado GBarbosa, localizado na Av. Antonio Carlos Magalhães, 10 cães e 5 gatos à procura de um lar.

Os animais, que estavam desnutridos e com anemia, foram vacinados, alimentados, banhados e transportados para a feira, chamando a atenção de quem por lá passou. Um dos atraídos pelos latidos e miados foi o comerciante José Vitor da Silva, 48. "Há alguns anos, o meu cachorro morreu e nunca quis me envolver com outro animal. Entretanto, decidi adotar um hoje. A possibilidade de dar um lar para um bicho que sofreu tanto é o que me motiva", diz o mais recente amigo de Pirulito, 1, vira lata encontrado na Boca do Rio em estado de desidratação.

Estima-se que existam entre 60 mil e 100 mil cães e gatos vivendo nas ruas de Salvador. O número é levantado por organizações não governamentais (ONG) que se dedicam ao resgate e qualificação da vida desses animais. A quantidade pode ser maior, já que um cadastro nunca foi realizado.

Processo



Pessoas interessadas na adoção recorrem a associações como a ONG Célula Mãe. A capital não possui um canil que promova o serviço, contando apenas com um sistema de castração gratuita municipal.

Para efetuar o processo, os pretendentes passam por uma entrevista. "Procuramos saber do envolvimento pessoal com animais, se o indivíduo possui renda e tem condições adequadas em casa. Muitos nos procuram pensando em presentear alguém. Animal não é presente, mas um novo membro da família", explica Rita Azevêdo, 51, coordenadora da feira e da ONG.

Assumir a responsabilidade de um bicho de estimação demanda dedicação. "Estabelecemos um período de 15 dias para adaptação. Algumas famílias se arrependem ou então o cão ou gato não consegue se encaixar no novo espaço", diz Azevêdo.

O resgate envolve custos e muitas organizações possuem dificuldades em se manter. Nenhum apoio financeiro governamental é oferecido. "Nos endividamos constantemente ao tratar os animais. Fazemos isto por amor e buscamos donos que queiram não apenas brincar com uma novidade, mas que cuidem e nutram esta vida", conclui.

