ONG faz bazar em prol de ações de Base Comunitária

A ONG Seja Semente realizou neste domingo, 10, um bazar beneficente para reverter a renda aos projetos sociais desenvolvidos pela Base Comunitária de Segurança (BCS) do Calabar. Roupas, sapatos, adereços e lanches vendidos a preços simbólicos para benefício dos jovens da própria comunidade.

Entre as peças, blazers masculinos, vestidos para a noite (inclusive um de noiva), sapatos femininos e pulseiras, vendidos por valores de R$ 1 a R$ 20. Além das peças de vestuário, tortas, doces, salgados, sucos e cachorro-quente, entre R$ 1 e R$ 2.

Em meio aos projetos cuja renda será aplicada, estão aulas de reforço escolar, iniciação musical e judô, que atendem cerca de 450 jovens do Calabar, primeira comunidade a receber uma BCS no estado, que completou cinco anos em 6 de maio.

Uma das idealizadoras do bazar, com a irmã Simone Pires, a advogada Marília Pires, 26 anos, conta que a iniciativa de promover o evento no Calabar surgiu depois que a ONG foi convidada a conhecer as ações sociais desenvolvidas pela base.

"Temos diversos projetos voltados para atender instituições filantrópicas", contou ela, que aderiu à filosofia voluntária em 2010, também com a irmã. "Mais do que apenas promover o bazar, o intuito era oferecer produtos de qualidade para a comunidade", completou.

Dignidade e gratidão

Presidente da associação de moradores local, a educadora Nilza Santos se disse gratificada com as iniciativas voltadas para proporcionar dignidade a crianças, adolescentes e jovens do Calabar, tanto por parte da sociedade civil quanto por parte da Polícia Militar (PM).

"É maravilhoso o trabalho que a base tem feito na comunidade para dar um pouco de dignidade aos jovens que moram aqui", avaliou ela. "Vocês não imaginam a gratidão que muitas mães têm, ao ver que os filhos participam de projetos que podem proporcionar uma alternativa de vida", concluiu Nilza.

Comandante da BCS, o capitão PM Alã Carlos informou que os projetos tocados na base são idealizados e realizados pelos próprios militares. E os frutos colhidos no ano passado resultaram em 25 medalhas na Copa Estadual de Judô, realizada na cidade de Ribeira do Pombal (a 271 quilômetros de Salvador), no nordeste baiano.

"Mais do que promover a formação, a ideia é tornar os jovens multiplicadores do que aprenderam nesses projetos", afirmou. "Temos, também, uma parceria com a Neojiba (Orquestra Juvenil da Bahia), na qual os jovens da comunidade trazem o conhecimento para o lugar onde vivem", disse.

O capitão avalia que todas essas iniciativas fazem parte da filosofia de aproximação com os moradores. "Essa é a ideia da polícia comunitária: fazer com que os policiais conheçam a população e vice-versa. Inclusive, por meio de visitas a casas, escolas e estabelecimentos locais", pontuou.

