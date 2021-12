ONG distribui 6 mil flores a visitantes do Farol da Barra

Com mensagens como "plante uma árvore", "visite um asilo" e "perdoe quem lhe feriu", o projeto Plante Amor, uma iniciativa da ONG Seja Semente, distribuiu cerca de 6 mil flores aos visitantes do Farol da Barra, na manhã deste domingo, 20.

Realizada sem patrocínio, graças aos esforços de mais de 500 voluntários, a segunda edição da iniciativa ocorreu para lembrar a importância do cuidado e da solidariedade.

"A gente não tem vínculo nem religioso nem político", afirma Marília Pires, uma das idealizadoras do projeto. "A gente quer a doação imaterial. Fazer uma mobilização para que você saia do conforto da sua casa", ela acrescentou.

Reunidos, os voluntários da ação se organizaram para oferecer, além das flores e das mensagens positivas, café da manhã, balões, atividades lúdicas, ginástica e performance do projeto socioeducativo Quabales.

Espalhados pelo Farol da Barra, membros do Curso Ato de Teatro também participaram da atividade, fantasiados como palhaços e princesas, distribuindo pirulitos para os passantes. "Carinho, abraço: é o que o mundo mais precisa", diz o membro Vitor Assunção.

"Eu passei a vir a convite de um amiga, que já fazia parte do projeto", explica a pedagoga Mônica Lopes, voluntária no evento pela segunda vez.

Além de ações como a deste domingo, a ONG Seja Semente também atua em asilos e creches, com o propósito de levar alegria e carinho para quem precisa. "A gente faz ações o ano todo", afirma Marília Pires. "Há três anos, fazemos arrecadações para a creche Sociedade Irmãos Solidários, em Suburbana, completa a integrante.

Como ajudar

Para ajudar nos custos, a ONG Seja Semente confecciona camisetas do evento, vendidas pelo valor de R$ 30 nas lojas Loule, na Pituba, e Santa Oportunidade, no Shopping Barra.

"É a primeira vez que eu venho", comenta a aposentada Antônia Santos. "As mensagens das flores, achei tudo muito bonito. Tem que incentivar mesmo. Nosso país precisa disso, de amor, de carinho".

A próxima atividade social da ONG acontecerá no próxima dia 10 de janeiro, domingo, no lar Mãe Nildete, em Alto de Coutos, com a presença dos voluntários que atuam no projeto.

Já a distribuição das flores do Plante Amor, segundo informou Marília, deverá ser realizada novamente em 2016, também no mês dezembro, com a proposta de incluí-la no calendário como uma ação anual.

