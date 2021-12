ONG destaca vulnerabilidade do Pelourinho

O Centro Histórico de Salvador (CHS) foi o único escolhido no Brasil para receber no início de outubro a visita da organização sem fins lucrativos World Monuments Fund, que trabalha pela proteção de monumentos e patrimônios no mundo, com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A visita se estenderá a mais 30 cidades em outro países, com o objetivo de conscientizar moradores e gestores da necessidade de preservação e de políticas públicas, culturais e sociais nesses espaços.

Dentre tantos centros históricos no Brasil, o da capital baiana foi considerado o que está mais em risco. A organização listou este ano o CHS como um dos patrimônios mundiais mais ameaçados pelo descaso governamental ou pela ação da natureza. Entre as principais observações da ONG que apontam para a "vulnerabilidade da região" estão: economia em declínio, criminalidade e infraestrutura decadente.

Nesta terça, 04, o governador Jaques Wagner esteve no Pelourinho para entregar dez unidades móveis das bases comunitárias de segurança, que farão o patrulhamento nos principais pontos turísticos da cidade e visitou as obras habitacionais na comunidada Vila Nova Esperança (Rocinha), com custo de R$ 7,9 milhões. Serão beneficiados 66 famílias com moradia, além de centro comunitário, biblioteca, quadra poliesportiva, pontos de comércio e parque infantil.

Tanto a obra como a entrega das viaturas fazem parte de uma das medidas do Plano de Reabilitação do Centro Antigo, lançado em junho de 2010, que diagnosticou os pontos problemáticos do Centro Antigo de Salvador, onde estão inclusos 11 bairros, entre eles o Pelourinho. Capitaneado pelo Escritório de Referência do Centro Antigo (Erca), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), o projeto tem sido desenvolvido desde 2007 por uma iniciativa conjunta dos governos federal, estadual e municipal com apoio da Unesco, entidade pela qual a organização americana tomou conhecimento do CHS.

Queda - Apesar dos projetos, moradores, comerciantes e turistas reclamam constantemente da situação em que se encontra o Pelourinho e apontam atraso nas ações do plano. O comerciante Clarindo Silva, 71, dono da Cantina da Lua há 40 anos, mostra-se preocupado. "Eu vi isso aqui ascender e depois vi decair. Me entristece muito", lamenta ele.

Por conta da queda de movimento no estabelecimento, ele acumulou uma dívida com a Coelba que levou ao corte de energia. O estabelecimento funciona com um gerador . "O número de clientes caiu e diminui muito os gastos. Mas, mesmo assim, as contas vinham altas demais. Tive que entrar na Justiça".

Diante das críticas, a coordenadora do Ercas, Beatriz Lima, explica: "Nosso trabalho não é de apenas realizar obras. Passa por projetos, muito diálogo com a comunidade. Temos trabalhado, e a comunidade está ciente disso", afirma. Dentre as ações em execução, ela aponta para a construção de 250 apartamentos para famílias de servidores públicos e a recuperação das calçadas, em andamento. O Plano de Reabilitação do Centro Antigo inclui o acompanhamento do Plano de Recuperação do Centro Histórico , hoje na sua 7ª etapa. Ele foi iniciado em 2002 com o apoio do governo federal, e teve continuidade com Jaques Wagner.

