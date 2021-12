ONG ajuda jovem com obesidade a realizar exame

Após divulgação da campanha para a realização do exame de ressonância magnética do sela túrcica (hipófise)– em matéria publicada em A TARDE – a jovem Naiane Souza, de 20 anos, que sofre de obesidade mórbida realizou o procedimento.

Na manhã desta quinta-feira, 1º, acompanhada da avó Maria Nascimento, 63, Naiane realizou o exame na clínica Diagnosson, localizada no bairro da Pituba.

O custo de R$ 2 mil e foi financiado pela organização não governamental (ONG) Combatentes da Obesidade e do Sobrepeso Brasil (C.O.S Brasil).

Crescimento

Naiane pesa 146 quilos devido à insuficiência do hormônio do crescimento e precisava do exame para conseguir a medicação de somatropina, via Sistema Único de Saúde (SUS), que combate a uma deficiência hormonal.

Naiane conta que quando usou o remédio por três meses, no ano passado, adquirido por meio de doações, perdeu 15 quilos. Segundo ela, o remédio custa R$ 1.100.

“Alguns médicos disseram que, talvez, eu precise fazer cirurgia [de redução de estômago], mas espero que os remédios resolvam. Os exames laboratoriais estavam vencidos. O meu problema hormonal, assim como a intolerância a lactose, foram diagnosticados recentemente. Por isso, iniciei a campanha para arrecadar recursos para fazer exames, além de outras coisas como, por exemplo, comprar uma cama hospitalar”, explica.

A avó de Naiane explica que, por conta do sobrepeso, a neta dorme no sofá, recostada. A cama, amarrada com ferros, não possui condições para garantir o sono da jovem.

“Ela está precisando de algumas doações. Naiane mora comigo desde os 7 anos. Ela sofre com obesidade desde a infância. Mas tenho fé que vai dar tudo certo”, crê Maria Nascimento.

Além do exame realizado, nesta quinta, Naiane ainda precisa de ultrassonografia mamária, ultrassom venoso e arterial e de consulta com um oftalmologista.

Apoio

Após o procedimento, ela conheceu a sede da ONG C.O.S Brasil, localizada na rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino, no bairro da Boca do Rio. A instituição conta com parceiros, inclusive, clínicas e endocrinologistas.

Coordenador e voluntário da ONG, Antônio César destaca que o objetivo é acompanhar outros exames de Naiane e demandas que ela possa vir a ter.

“Recebemos contribuições dos próprios filiados. Contamos com nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, toda uma equipe para apoiar pessoas que sofrem com a obesidade. Uma equipe multidisciplinar avalia e encaminha para os núcleos que possam atender esse público”, explica o coordenador da ONG.

Reuniões

Na sede da entidade, Naiane participará de reuniões todas às quartas-feiras. A missão da entidade é combater a obesidade e alertar a população sobre as complicações decorrentes do sobrepeso. Segundo a C.O.S Brasil, cerca de 115 milhões de brasileiros sofrem com excesso de peso.

Como consequência, as pessoas podem sofrer acidente vascular cerebral, doença pulmonar, doença hepática, câncer, infarto, osteoartrite e outros males.

*Sob a supervisão da jornalista Meire Oliveira

