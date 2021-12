Ondina recebe projeto ParaPraia

Este domingo, 22, é dia de ParaPraia em Ondina, projeto que prossegue com o banho assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida, das 9h às 13h. As ações acontecem na praia em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR).

Nesta quarta temporada, o ParaPraia começou batendo recorde, com mais de 100 pessoas atendidas, semana passada, em Ondina. Com patrocínio do Salvador Shopping e Braskem, o banho assistido irá até 12/02, sempre nos finais de semana. Promovido pela prefeitura, tem produção da Outros 500 Marketing e Nossa Agência Marketing,

