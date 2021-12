Ondina: polícia aguarda alta de médica e ouve testemunhas

A médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos, continua internada e sem previsão de quando será ouvida sobre o acidente no bairro de Ondina na última sexta-feira, 11, que matou os irmãos Emanuelle, 21, e Emanuel Gomes Dias, 22 anos. A delegada Jussara de Souza, da 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, que preside o inquérito, aguarda a oftalmologista receber alta do Hospital Aliança para coletar seu depoimento.

A delegada disse que por enquanto aproveita para ouvir outras testemunhas e coletar mais provas. "Estou mais preocupada em ouvir mais pessoas, melhorar as imagens (das câmeras que flagraram o acidente) e trazer provas mais robustas até para confrontá-la (a médica) na hora do depoimento", afirmou ela.

Jussara de Souza também explica que o laudo pericial será importante para entender a dinâmica do acidente. "Por exemplo, não há marcas de frenagem e quem vai bater em um obstáculo freia. Isso seria mais uma prova que o carro foi jogado na moto", informou.

Entenda o caso

De acordo com testemunhas, Emanuel e Kátia teriam discutido depois que a médica fechou a moto do jovem. Em seguida, ela teria perseguido o rapaz, que levava a irmã na garupa.

Na altura do Ondina Apart Hotel, o carro de Kátia colidiu com a moto e os irmãos se chocaram com um poste, morrendo no local. Em seguida, a médica perdeu o controle do veículo e bateu na grade do empreendimento hoteleiro.

A médica já foi indiciada por homicídio doloso, quando há intenção de matar.



