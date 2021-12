Ondina e Rio Vermelho terão intervenções na orla

Os bairros de Ondina e Rio Vermelho terão novos trechos requalificados pela Prefeitura de Salvador. Com investimento de R$ 26 milhões, será reformada uma área de 2,6km compreendida entre a praça Orungan, em Ondina, e as imediações do restaurante Sukiyaki, na Avenida Ocêanica.

O projeto, feito pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, conta com ciclovia, requalificação de praças, reforma das quadras, aumento da acessibilidade dos pedestres e mudanças no tráfego.

De acordo com a presidente da FMLF, Tânia Scofield, as alterações serão positivas para o tráfego na região. “O trânsito é complicado na área, o que gera muitos acidentes. Iremos adotar o fluxo binário e com isso ganharemos espaço para alargar o passeio, além de fazer uma ciclovia”, disse.

As obras devem ser iniciadas até junho deste ano e a duração prevista é de 12 meses. Sobre os transtornos gerados pela requalificação, Tânia informou que pretende minimiza-los fazendo a reforma por trechos. “Qualquer estreitamento de vias complica o trânsito, mas, o resultado valerá a pena”, afirmou a presidente.

Um dos maiores diferenciais da empreitada são as mudanças no passeio da Pedra da Sereia, que contará com estrutura suspensa sobre a areia, em balanço. Para diminuir o sombreamento gerado, o piso terá formato vazado que permite a passagem da luz solar.

“Atualmente, temos um passeio estreito, alto, sem proteção. O fluxo dos pedestres vai ser facilitado após a reforma”, ressaltou Tânia. Segundo ela, o projeto será desenvolvido consoante as características naturais da localidade.

O passeio terá formato vazado para passagem da luz (Foto: Secom-PMS | Divulgação)

Abrangência

Além deste trecho, a prefeitura vai requalificar outras partes da orla de Salvador. Uma delas é a região entre Plataforma e Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário, onde a obra será feita em duas etapas. A primeira já está em execução e corresponde à área da Rua Almeida Brandão e contempla 9 km de extensão.

O investimento é de R$ 10 milhões, advindos de cofres municipais. Dentre as novidades na reforma está a implantação do piso de concreto, sistema de drenagem, contenções dos taludes e escadarias. A segunda etapa será realizada após a definição do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

