Ondina e Barra sofrem com alagamentos

A chuva que caiu em Salvador na manhã desta quinta-feira, 26, causou transtornos em alguns bairros. Ruas ficaram alagadas e o trânsito congestionado, principalmente na área entre a Barra e Ondina.

Enquanto a Av. Centenário (que não tinha problemas de drenagem desde a intervenção que cobriu o rio no canteiro central) teve as pistas alagadas nas imediações do Shopping Barra, um estacionamento no subsolo do edifício Mãe, na Av. Adhemar de Barros (Ondina), inundou.

Prejuízos

Os carros estacionados no subsolo do prédio ficaram cobertos pela água, causando prejuízos aos donos. Mais tarde, um caminhão-pipa bombeou a água para bueiros. "Foi questão de cinco minutos de chuva e estava cheio d'água", relatou um funcionário do edifício.

A consultora Dacicléia Barbosa, que trabalhava no local, teve o carro levado para o canteiro central da via pela força da chuva. Segundo ela, entre outros problemas, os bancos do veículo foram danificados. "A administração do prédio nem apareceu para dizer se vai pagar", reclamou. A TARDE tentou contato com a administração do edifício, mas não foi atendida.

Conforme transeuntes, o problema de alagamento se repete sempre no local. Para alguns, a prefeitura teria responsabilidade, por ser responsável pela drenagem. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que não arca com prejuízos nesse tipo de caso.

Até as 16h40, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 21 solicitações de emergência: oito ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro, três ameaças de deslizamento de terra, uma árvore caída, quatro desabamentos de muro, três deslizamentos de terra e uma infiltração. Não houve feridos.

Em nota, o órgão municipal informou, também, que permanece em plantão 24 horas, para atender às solicitações, que podem ser feitas por meio do telefone 199.

Previsão

Segundo informações publicadas no site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital baiana terá chuva fraca pelo menos até segunda-feira, 30.

Para esta sexta, 27, o órgão prevê dia nublado ou parcialmente nublado, com temperatura mínima de 20° C e máxima de 26° C.

adblock ativo