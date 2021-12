Ondas de até 2 metros suspendem travessia de lancha

Por causa dos fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos e o mar agitado, com ondas de até dois metros, a Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia) decidiu suspender as operações da Travessia Salvador-Mar Grande nesta quarta-feira, 25.

As escunas de turismo que operam no passeio pelas ilhas da Baía também não vão sair. Já a linha marítima ligando a capital baiana ao Morro de São Paulo será feita com conexão em Itaparica, já que as condições de navegação entre Salvador e a Ilha de Tinharé estão impróprias.

Para os passageiros com destino ao Morro de São Paulo, os catamarãs vão sair do Terminal Náutico, no Comércio, em seus horários normais. Em vez de fazer o percurso direto até o Morro, as embarcações atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem, de ônibus, até a Ponta do Curral (Valença).

Com essa conexão em Itaparica, o percurso da viagem dura uma hora a mais - em vez de 2h20m, o tempo fica em 3h20. Mas não há acréscimo na tarifa. Os horários da linha Salvador para o Morro de São Paulo são 9h, 10h30, 13h e 14h30.

