Onda de assaltos assusta moradores no Alto do Cabrito

Uma série de roubos na Rua Ana Piedade, no Alto do Cabrito, Subúrbio Ferroviário, vem despertando o medo e causando pânico entre os moradores do bairro.

Às 6h da manhã desta quarta-feira, 17, a supervisora de hotel Maria São Pedro de Jesus, de 47 anos, foi baleada na boca durante uma tentativa de roubo, segundo registro policial. Ela está internada no Hospital do Subúrbio.

Conforme testemunhas, Maria estava no ponto de ônibus que fica em frente ao Supermercado Boi Bom, quando dois homens em uma moto tentaram levar sua bolsa. Ela teria corrido, despertando a ira dos bandidos.

"São dois homens numa moto, minha filha. Todo dia é isso, não tem hora. Eles estão fazendo barbaridade", afirmou uma comerciante local, sob anonimato.

De acordo com ela, horas após esse crime, outro morador do bairro teve dois celulares roubados e foi baleado em uma das pernas. "Ele teve sorte que não foi em um lugar fatal", avaliou.

Polícia faz rondas

Um morador da rua afirmou que os casos têm acontecido sempre entre às 4h e 6h da manhã. Segundo ele, na segunda, 15, um caso semelhante foi registrado em outro ponto da rua. Ele revelou ainda que, há um mês, uma dupla de moto tentou lhe roubar.

O subtenete Alexandrino, da 14ª CIPM (Lobato), afirmou que rondas e abordagens são feitas na localidade para identificar e prender os suspeitos. "Não sabemos se são moradores da área ou de bairros vizinhos". A Polícia Civil investiga o caso.

