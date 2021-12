Onça-preta do zoológico tem nome anunciado; saiba qual

Com 42% do total de votos, Diaurum foi o nome escolhido para o mais novo felino do zoológico de Salvador. O nome é de origem indígena e significa onça preta e poderosa. O nome Zumbi dos Palmares ficou em segundo, com 37%, e Osório, em terceiro, somou 20%.

Como há mais de dez anos não acontecia reprodução de filhotes machos no Zoo, a onça-preta se tornou a grande novidade do momento por se tratar de um macho. Desde o seu nascimento no último dia 15 de agosto, Diaurum recebe cuidados no berçário.

A onça-pintada ocorre em todos os biomas do território brasileiro, porém, está ameaçada de extinção e sua principal ameaça é a perda de habitat e caça.

O coordenador do zoológico, Gerson Norberto, destacou os procedimentos técnicos realizados no Zoo como principal fator para o sucesso na reprodução em cativeiro. "A reprodução em cativeiro é uma importante ferramenta para manutenção das espécies. Para isso, contamos com uma equipe especializada, desenvolvendo ações de medicina preventiva, nutrição, ambientação dos recintos, entre outros, que garantem o bem-estar animal", disse Norberto.

O zoológico de Salvador promove pesquisas científicas com espécies silvestres da fauna e flora nacional, com ações em cativeiro. Sendo o primeiro do país a participar efetivamente em múltiplos programas de manejo, reprodução e pesquisa com espécies brasileiras.

