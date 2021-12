Olodum firma parceria para lançar memória digital

Em uma solenidade marcada para ocorrer às 14h30 desta terça-feira, 26, o Grupo Cultural Olodum firma parceria com o governo estadual para digitalização do Centro de Documentação e Memória da instituição. O acordo é concretizado no dia em que o grupo completa 38 anos de existência.

O termo de compromisso está previsto para ser assinado, na sede do Olodum, na rua das Laranjeiras, no Pelourinho, em Salvador, pelo presidente do bloco afro, João Jorge Rodrigues, e a titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Fabya Reis, além de outros convidados.

São 234 mil peças para compor a exposição virtual, a exemplo de adereços, abadás, livros, documentos, fitas cassete e vídeos que contam a história do bloco. O processo de produção do Centro passa por etapas de triagem do acervo, digitalização e criação de um portal.

A iniciativa faz parte das ações da Década Internacional Afrodescendente na Bahia (2015-2024), como reconhecimento e apoio aos empreendimentos de promoção às comunidades negras.

