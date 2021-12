Olodum festeja 38 anos e ganha centro de documentação

Em comemoração aos 38 anos do bloco Afro Olodum, nesta terça-feira, 25, o governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), firmou um termo de compromisso que beneficiará o ícone do samba reggae com um centro de documentação digital.

O convênio federal no valor de R$ 225 mil é fruto de uma emenda parlamentar da senadora Lídice da Mata (PSB) para digitalização do acervo do Centro de Documentação e Memória do Bloco Afro Olodum que ficará pronto em três anos.

Por meio do acervo digital, será difundido para o mundo a história de luta, resistência e contribuição cultural da população negra.

Durante a cerimônia de assinatura do termo, o presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, lembrou de a origem do bloco e dos enfrentamentos políticos nas décadas de 70 , 80 e 90.

“Este acervo também é a memória da luta contra a ditadura, pois o Olodum foi fundado em 79, durante a anistia”, recordou, emocionado, na sede do Olodum.

João Jorge destacou, também, que o acervo digital representa a luta contra repressão policial que abate a população negra no Brasil, um memorial da luta das populações indígenas e, principalmente, da história da cidade de Salvador.

A secretária de Promoção da Igualdade Racial, Fabya Reis, visitou o acervo físico do bloco afro Olodum. No local, havia fitas cassetes, vinis, dissertações de mestrado, fantasias de músicos, troféus e abadás.

Ela disse, depois de assinar o termo de compromisso, que a criação do acervo digital foi fruto de muita persistência.

A secretária afirmou, ainda, que a iniciativa irá permitir que as pessoas tenham acesso a uma memória viva. “É a história do blocos afros e, também, do povo da Bahia”, acrescentou a titular da Sepromi.

Cartão

Depois de saírem do local que irá abrigar o centro de documentação, o presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, a secretária Fábya Reis, autoridades políticas, colaboradores e admiradores do bloco afro seguiram em direção a Casa do Olodum, localizada na rua do Marciel de Baixo, no Pelourinho.

Na solenidade também ocorreu o lançamento do cartão pré-pago Olodum MasterCard. O cartão sem análise de renda e de crédito pode ser solicitado pelo endereço eletrônico: www.cartaoolodum.com. br. O bloco também conta com o aplicativo Olodum, que permite a compra dos produtos da marca.

Patrimônio

Para homenagear os 38 anos do Olodum, a Deputada Luiza Maia (PT) encaminhou o projeto de lei 22.249/27.

O projeto tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e tem, por finalidade, conceder ao Olodum o título de Patrimônio Imaterial da Bahia.

“Tenho profunda admiração e respeito pelos trabalhos que eles desenvolvem, não só a área artística, mas também no social” disse a deputada que também é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Alba.

*Sob a coordenação do editor-coordenador Luiz Lasserre

