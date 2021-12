Olívia Santana denuncia caso de discriminação durante festa em hotel

A secretária estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia e presidente municipal do PCdoB, Olivia Santana, usou o Facebook para denunciar um caso de discriminação que teria sofrido neste sábado, 3, no evento "Folia do Batom", no Hotel Catussaba, em Itapuã.

De acordo com a Luciana Embilina, amiga de Olivia que estava com ela no momento da agressão, uma mulher se dirigiu à secretária e disse que ela era uma "comunista" e, por isso, não deveria estar no hotel. Ainda de acordo com Luciana, a mulher gritava que Olivia tinha que voltar para a "favela".

A Polícia Militar foi chamada e todos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na avenida ACM, em Salvador, onde prestaram depoimento.

Em vídeos, que estão sendo compartilhados nas redes sociais, a suposta autora das ofensas aparece dentro de uma viatura policial comentando o caso. "Eu apenas falei que a intervenção militar vai vir para acabar com essa mordomia de vocês, foi só isso", afirmou. "Gosta de socialismo? Por que não foi fazer o Carnaval no acampamento do MST?", completou.

A postagem de Olivia no Facebook já conta com dezenas de compartilhamentos e diversos comentários demonstrando apoio à secretária. "Olivia, flor, sei bem o que é isso, você é uma mulher que nos representa, infelizmente há pessoas de coração podre", disse uma seguidora, em um dos comentários.

Em 2012, Olívia foi candidata a vice-prefeita de Salvador na chapa de Nelson Pelegrino (PT). Três anos depois, foi nomeada pelo governador da Bahia, Rui Costa, como secretária estadual.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

